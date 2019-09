Un Jour dans l'Histoire : sur Auvio

13h20 : Hollywood à l'heure du Maccarthysme



Nous sommes le 25 novembre 1947.

C'est ce jour-là qu'est créée officiellement, à la suite d'une annonce de la puissante Motion Picture Association of America (association qui défend les intérêts des six plus grands studios hollywoodiens) une liste noire.

Sur cette liste figurent des noms d'artistes à qui les studios vont refuser tout emploi.

Des artistes, à l'instar de Charlie Chaplin, Joseph Losey, Edward Dmytryck, Jules Dassin ou Dorothee Parker, soupçonnés de sympathie avec le parti communiste.

Celles et ceux qui figurent sur cette Hollywood blacklist seront donc privés de ressources ou devront travailler clandestinement.

D'autres vont s'exiler, d'autres encore vont dénoncer des collègues.

Fer de lance de cette traque aux communistes, de cette chasse aux sorcières : le sénateur républicain Joseph McCarthy.

Il donnera son nom à cette sinistre période.

Partons à Hollywood au temps du maccarthysme...



Invitée : Anne Roekens, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Namur.



14 heures : L'histoire du Palais de justice



C'est le bâtiment de tous les superlatifs.

Le plus grand palais de Justice au monde se trouve à Bruxelles. Admiré par beaucoup, Victor Horta en tête, l'œuvre de Joseph Poelaert est portant souvent l'objet d'un désamour inversement proportionnel au vertige qu'il provoque. Il est tellement présent dans le paysage et l'histoire belge que tout le monde pense connaître cet mastodonte inauguré en grandes pompes le 15 octobre 1883. Poelaert, son créateur, ne sera pas là pour voir « son » Palais terminé.

136 ans plus tard, le Palais de Justice fait encore l'objet de beaucoup de fantasme. L'auteur de bd François Schuiten lui voue un véritable culte. Dans Le dernier Pharaon, il imagine que cet édifice abrite un passage secret vers les pyramides d'Egypte.

De son côté, l'architecte Thierry Henrard, qui consacre une maîtrise au Palais de Justice, met toute son énergie à mieux comprendre ce bâtiment qu'on pense trop connaître.

A eux deux, ils vont nous faire entrer dans le mystère de ce palais.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY