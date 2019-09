Un Jour dans l'Histoire - 11/09/2019

13h20 : Les accords du Latran



Nous sommes le 11 février 1929 au Palais du Latran, la résidence principale des papes à Rome.

Le cardinal Gasparri, secrétaire d'État de Pie XI et Benito Mussolini, président du conseil des ministres, signent une série d'accords destinés à régler ce que l'on appelle « la question romaine »

Ils mettent fin à une situation très complexe entre la papauté et les gouvernements italiens.

Complexité remontant à l'unification italienne, achevée en 1870, qui avait vu le démantèlement progressif des États pontificaux.

Par ces accords le pape devient le souverain du plus petit État du monde, le Vatican.

Pie XI obtient également un concordat qui assure à la religion catholique toutes sortes d'avantages.

Revenons sur les fondements de ce document historique : les Accords du Latran.



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire de l'Université de Liège.



14 heures : Carmen Maura (2/2)



Fille d'un politicien conservateur espagnol, née à Madrid , Carmen Maura débute sa carrière comme chanteuse de cabaret, puis débute au cinéma en 1970. C'est en 1980 qu'elle rencontre le réalisateur Pedro Almodovar et devient l'une de ses actrices fétiches . Leur collaboration s'étend tout au long de la décennie, de « Dans les ténèbres (1983) à » Femmes au bord de la crise de nerf »s (1988) en passant par « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ca »? (1984), « Matador » (1986) et « La Loi du désir » (1987). Elle apparaît régulièrement dans des films français, par exemple dans `Le bonheur est dans le pré » en 1995 . En 2006, après presque vingt ans de séparation, elle rejoue pour Pedro Almodóvar dans « Volver », qui vaut aux cinq actrices le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Elle est à ce jour l'une des sept actrices à avoir reçu le Prix National de Cinéma du Ministère espagnol de la Culture.



Une interview réalisée Jean-Louis Dupont pour Décadrage

