Un Jour dans l'Histoire - 10/09/2019

Nous sommes à la toute fin du dix-huitième siècle.

Un homme, âgé, bibliothécaire du comte de Waldstein, au château de Dux, en Bohème, se souvient de sa jeunesse :

« Mon, projet étant de m'aller établir à Paris, ce coup de fortune me fit prévoir que le bonheur m'attendait dans la carrière d'aventurier,

sur laquelle j'allais me lancer dans la seule ville de l'univers où l'aveugle déesse dispense ses faveurs à ceux qui s'abandonnent à elle et qui savent en tirer parti.

Je n'étais point dans l'erreur ainsi que le lecteur le verra en temps et lieu :

Mais les grâces de la fortune furent inutiles, car j'ai abusé de tout par ma folle conduite ... »

Ainsi parle Casanova ...

Invité : Dominique Vibrac, docteur en histoire de la philosophie.

Auteur, avec Stefano Feroci, de « Le Paris de Casanova » aux éditions de Paris Max Chaleil.



Quels sont les lieux bruxellois hérités du travail des femmes ? Qui étaient les béguines, et comment leur habitat était-il organisé ? Où les femmes se réunissaient-elles pour s'instruire, s'entraider, et travailler ? Comment et en quoi toutes ces femmes ont-elles marqué et façonné la ville telle que nous la connaissons ? Autant de questions qui trouveront des réponses lors des premières Journées du Matrimoine à Bruxelles, le week-end du 28 et 29 septembre 2019. Partons dès lors à la rencontre du matrimoine historique et culturel de Bruxelles, en compagnie d'Apolline Vranken, architecte, fondatrice de la plateforme « L'architecture qui dégenre », et organisatrice de ces premières Journées du Matrimoine à Bruxelles. Et de Marianne Puttemans, historienne, romancière et chargée de cours à l'ULB, où elle enseigne depuis plus de 20 ans l'histoire de l'architecture.

