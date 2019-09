Un Jour dans l'Histoire - 06/09/2019

13h20 « Voyages sans gravité » : la conquête de l'espace et la course à la Lune



Le 21 juillet dernier, la terre entière célébrait le 50ème anniversaire du premier pas de l'homme sur la lune.

Cet exploit est l'aboutissement d'une extraordinaire aventure humaine, scientifique et politique qui a tenu le monde en haleine depuis le lancement du premier spoutnik jusqu'à l'alunissage d'Apollo 11 en 1969.

La conquête spatiale et la course à la lune donnent lieu à affrontement sans merci entre L'URSS et les Etats-Unis pendant les années 50 et 60. Une rivalité exacerbée par la guerre froide qui règne alors entre les deux grandes puissances. Les Américains sortiront finalement vainqueur de cette première « guerre des étoiles ». Un projet hors norme porté par la nation toute entière, qui a mobilisé des moyens financiers gigantesques.

Durant l'été, les auditeurs de Matin Première ont eu l'occasion d'écouter un feuilleton de 20 épisodes dédié à la conquête spatiale : `Voyages sans gravité'.

Nous vous proposons aujourd'hui d'écouter la version longue/intégrale de cette série.



« Voyages sans gravité », un récit écrit et réalisé par Eric Loze et Sophie Brems



14 heures : Monumental : La Cappadoce



La Cappadoce est une région de Turquie au décor incroyable.

Dans ce paysage volcanique sculpté par l'érosion, on trouve des habitations troglodytes, des pigeonniers mais aussi des églises.

Histoire des lieux avec Anna Inaudi Zenone, organisatrice et accompagnatrice de voyages culturels au micro de Johanne Dussez

