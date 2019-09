Un Jour dans l'Histoire - 05/09/2019

13h20 : Ainsi fut nommé le fleuve Amazone



Nous sommes en 1542, au cœur de l'Amérique du sud.

Deux conquistadors, Gonzalo Pizarro et Francisco de Orellana, tentent de trouver une nouvelle route vers l'Inde, au-delà de la gigantesque barrière des Andes.

Leur quête se terminera par un échec et les contacts avec les populations indigènes seront la plupart du temps sanglants.

En quête d'un mythique Eldorado, les conquistadors rencontrent de farouches guerrières et baptise l'immense fleuve sur lequel ils naviguent « Amazone ».

L'Amazone qui draine 40 % du continent sud-américain.

Le fleuve prend sa source dans les Andes, traverse le Pérou, la Colombie et le Brésil, et se jette dans l'océan Atlantique au niveau de l'équateur.

Partons sur les traces de Gonzalo Pizzaro et Francisco de Orellana.



Invité : Jean-Marie Warêgne « Francisco de Orellana, découvreur de l'Amazone » ; éd.de l'Harmattan.





14 heures : Suicide et Alan Vega, le big bang du punk



En 1978, Suicide, un groupe encore peu connu en Europe, se produit à l'Ancienne Belgique, en première partie d'Elvis Costello, musicien rock plutôt sage. Et là, c'est l'émeute, le concert dure 23 minutes, les deux membres de Suicide, Martin Rev et Alan Vega, quittent la scène sous les huées, en insultant copieusement le public rétif. Ce n'est pas une première pour les deux musiciens: dès leurs premiers concerts en 1971, la confrontation est rude, la performance éprouvante tant pour les gens dans la salle que sur scène. Et pourtant, derrière la provocation violente, il y a une vraie démarche musicale qui va influencer encore aujourd'hui de nombreux artistes. Alan Vega, le chanteur de Suicide, devient ainsi un référent, une légende pour certains, un modèle pour d'autres... Retour sur ce personnage et son duo de l'enfer, aux origines du punk, avec David Mennessier de Point Culture.



Réalisation: Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY