Un Jour dans l'Histoire - 04/09/2019

13h20 : Les années trente, la crise et le plan monétaire de Chicago



Nous sommes en février 1935, aux Etats-Unis.

L'économiste Irving Fischer, enseignant à Yale, écrit à son fils : « Le président Roosevelt a peur des banquiers. »

Irving Fischer soutient, avec beaucoup de zèle, un plan imaginé, deux ans, plus tôt par Henry Simons de l'Université de Chicago.

Ce plan vise à combattre la grande déflation américaine par une nationalisation de la monnaie.

Il s'agit, en fait, d'en retirer la prérogative de création aux banques privées pour la confier à la banque centrale.

Fischer et quelques autres sont, en réalité, convaincus que la monnaie ne peut être qu'un stocks de biens publics et non pas un flux variable généré par les banques privées qu'ils accusent d'en imprimer secrètement.

Les banquiers privés sont vent debout et le plan de Chicago ne sera jamais appliqué.

En quoi consistait-il exactement ?



Invité : Bruno Colmant, docteur en économie appliquée (ULB), enseigne la finance appliquée dans plusieurs universités belges et étrangères.

« L'histoire du plan monétaire de Chicago » ; éd. Académie royale de Belgique (collection l'Académie en poche).





14 heures : Décadrage réalisé par Jean-Louis Dupont avec Carmen Maura



Fille d'un politicien conservateur espagnol, née à Madrid , Carmen Maura débute sa carrière comme chanteuse de cabaret, puis débute au cinéma en 1970. C'est en 1980 qu'elle rencontre le réalisateur Pedro Almodovar et devient l'une de ses actrices fétiches . Leur collaboration s'étend tout au long de la décennie, de « Dans les ténèbres (1983) à » Femmes au bord de la crise de nerf »s (1988) en passant par « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ca »? (1984), « Matador » (1986) et « La Loi du desir » (1987). Elle apparaît régulièrement dans des films français, par exemple dans `Le bonheur est dans le pré » en 1995 . En 2006, après presque vingt ans de séparation, elle rejoue pour Pedro Almodóvar dans « Volver », qui vaut aux cinq actrices le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Elle est à ce jour l'une des sept actrices à avoir reçu le Prix National de Cinéma du Ministère espagnol de la Culture.

