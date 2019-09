Un Jour dans l'Histoire - 02/09/2019

13h20 : Bruxelles Libérée



Nous sommes le 3 septembre 1944, à Bruxelles.

Il est 18h50, les rues sont vides.

Depuis le matin, les radios de Londres diffusent la Brabançonne.

Les journaux à la solde de l'occupant ne sont pas parus et c'est la bousculade dans les rangs des soldats allemands.

On entend dire que les Alliés sont aux portes de la ville, mais on n'en sait pas beaucoup plus.

« Restez à domicile », c'est la consigne émise sur les ondes et par la résistance.

Pas question de gêner l'action des libérateurs.

Vers 19h45, un char traverse le boulevard Anspach, dans le centre de la capitale, non loin de la Grand place.

Ce sont les Britanniques : la libération de Bruxelles commence...



Invitées: Chantal Kesteloot, historienne au Centre d'Etudes Guerre et Sociétés contemporaine (Archives de L'Etat) et Bénédicte Rochet, historienne, première assistante à l'Université de Namur.

Autrices de « 1944-1945 : Bruxelles, Ville libérée » ; éd. Centre d'Etudes Guerre et Sociétés contemporaine (Archives de L'Etat), Renaissance du Livre.





14 heures : Berlin 1948 première crise de la guerre froide



Après la capitulation allemande, Berlin a été partagée entre les 4 puissances victorieuses. La France, la Grande-Bretagne et l'Amérique occupent 3 secteurs à Berlin Ouest, les Soviétiques s'emparent, eux, de Berlin Est.

Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le mur n'est pas encore construit mais les évènements vont s'enchaîner et aboutir à son édification.

En 1948, les puissances occidentales de Berlin Ouest lancent une nouvelle monnaie, le Deutsche mark. Ce n'est pas du goût des Soviétiques qui décident de bloquer tous les accès à Berlin Ouest. Le pont aérien est construit et c'est là, l'un des épisodes majeurs de la Guerre Froide.



