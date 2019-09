Chantal Kesteloot, historienne au Centre d’Etudes Guerre et Sociétés contemporaine (Archives de L’Etat) et Bénédicte Rochet, historienne, première assistante à l’Université de Namur.

Autrices de « 1944-1945 : Bruxelles, Ville libérée » ; éd. Centre d’Etudes Guerre et Sociétés contemporaine (Archives de L’Etat), Renaissance du Livre.