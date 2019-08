Un Jour dans l'Histoire - 29/08/2019

13h20 : Sarah Bernard, le premier monstre sacré



Nous sommes le 09 décembre 1896, au cœur de la capitale française, au Grand Hôtel. C'est là que le Tout-Paris s'est donné rendez-vous autour d'un repas prévu pour

500 convives. Ensuite ,les privilégiés, qui ont reçu l'invitation, sont attendus à un gala, au théâtre de la Renaissance, haut lieu de culture dirigé, àl'époque, par celle que l'on fête ce soir.

Elle y fera une entrée, évidemment, spectaculaire. Accompagnée de 200 coupés,

ces voitures hippomobiles. Elle ,c'est une des premières stars internationales, on la nomme « l'Impératrice du

théâtre » ou encore « la Voix d'or ».



13h45 : Un jour dans l'info : Le fabuleux destin de Toon Van Overstraeten



On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Bertrand Henne revient sur le fabuleux destin de Toon Van Overstraeten



14 heures : Pourquoi De Gaulle est-il parti ?



À 00:10, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 avril 1969, un communiqué du Général de Gaulle sème la stupeur dans le monde entier : « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. »

Charles de Gaulle va joindre l'acte à la parole. Après onze années de pouvoir, il se retire à Colombey-les-Deux-Églises, sans attendre les résultats définitifs de son référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat. Dix mois auparavant, pourtant, il surmontait la crise de mai 1968 par un coup de théâtre. Alors pourquoi solliciter à nouveau un référendum - et cela, sur une réforme mal comprise ? Espérait-il retarder l'avènement d'un « nouveau monde moderne » ? A-t-il tout orchestré précisément pour quitter le pouvoir ?

C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la journaliste française Christine Clerc, grand reporter et éditorialiste, lauréate du Prix Albert-Londres, et auteure du livre « Adieu, la France ! » paru aux éditions de l'Observatoire.

