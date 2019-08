Un Jour dans l'Histoire - 28/08/2019

13h20 : Les femmes au Moyen-Age



C'est entendu, avec ses rois, ses chevaliers, moines, clercs, saints et paysans, le

moyen Âge est un siècle d'hommes. Il n'en reste pas moins que les femmes y ont pris leur part.

Moitié silencieuse de l'humanité ? Le paysage est plus complexe et si la femme imaginée par le discours clérical est

évidente, les sources historiques nous dressent un portrait souvent partiel de

la femme réelle. Quel était son statut, quel crédit accordait-on à sa parole, quel espace occupait-elle en privé et en public ?

Tentons d'y voir un peu plus clair...



Invité Thibault Radomme, Docteur en littérature française médiévale de l'UCLouvain



13h45 : Un Jour dans l'Histoire : L'histoire de la New Beat



Aujourd'hui, dans un Un jour dans l'Info, Hélène Maquet nous raconte la mort et (courte vie) de la New Beat



14 heures : Georges Wasterlain, sculpteur et peintre ouvrier au passé controversé



Georges Wasterlain voit le jour le 12 janvier 1889 à Chapelle-lez-Herlaimont, dans le Hainaut, au sein d'une famille très pauvre. Dès son plus jeune âge, il descend à la mine, et dessine des œuvres éphémères à la craie blanche sur les parois noires de la mine. Artiste autodidacte, sculpteur hors-pair, Georges Wasterlain consacrera l'essentiel de son art à représenter les travailleurs (et particulièrement les mineurs) qu'il a lui-même côtoyés. Malgré son talent et l'obtention du Prix du Hainaut en 1928, l'artiste sera largement renié et ignoré après la Seconde guerre mondiale. Et pour cause : Georges Wasterlain s'est rendu coupable de collaboration culturelle avec l'occupant allemand, notamment en exposant ses œuvres en Allemagne en 1942. Mais qui était vraiment cet homme complexe ? Et quel regard nous offre-t-il sur le monde ouvrier en Wallonie ?



Réponse avec Jacques Toussaint, historien de l'art et auteur de l'ouvrage « Georges Wasterlain (1889 - 1963), sculpteur et peintre ouvrier » (Éditions Art & Héritance).

