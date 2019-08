Un Jour dans l'Histoire - 27/08/2019

13h20 : Violette Morris, puissance et violence



Nous sommes à l'hiver 1923, à Paris.

Dans l'une des éditions du quotidien « L'Intransigeant », journal de droite nationaliste, on peut lire ceci :

« Le sport féminin effraie bien des milieux : pourquoi ?

Parce que à côté des milliers de jeunes sportives qui doivent à des activités raisonnables une santé robuste et des maternités faciles, il est un arbre qui cache la paisible forêt.

Il a pour nom Violette Morris.

Non pas une originale à l'allure d'homme, comme la décrivent certains de nos confrères, mais un danger public, un être violent, brutal, inesthétique. »

Violette Morris, sportive exceptionnelle, championne d'athlétisme et boxeuse qui va se passionner pour le cyclisme, le water-polo, la compétition automobile, qui aimera les femmes dont Joséphine Baker, qui sera ambulancière lors de la Grande Guerre, combattante du féminisme, garçonne aux cheveux courts, pantalon et monocle.

Violette Morris qui se fera amputer des deux seins et finira abattue, en 1944, sur une route de Normandie, soupçonnée de collaboration avec les Allemands.

C'est cette vie hors norme que nous allons vous raconter...





Invité : Gérard de Cortanze, auteur de « Femme qui court » paru aux éditions Albin Michel.



13h45 : Un jour dans l'Info



Bertrand Henne et Hélène Maquet vous racontent avec la collaboration des archives de la Sonuma un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui histoire d'un complot contre Elio di Rupo...



14 heures : Un siècle de banlieue japonaise



La société japonaise est l'une des sociétés de consommation les plus avancées de la planète. Sa capitale, Tokyo, est la plus grande ville du monde, avec 37 millions de citoyens, dont un très grand nombre habite en périphérie. Quels sont les mécanismes qui ont permis à cette ville, à partir des années 1920, de développer un tel espace urbain ? Quel rôle l'État japonais a-t-il joué dans le développement de ces banlieues ? Et surtout, avec quelles conséquences pour ses habitants, sachant que les cités japonaises ont profondément modifié la manière de vivre au Japon ? Depuis la naissance de la ville d'Edo (qui deviendra plus tard la capitale Tokyo) jusqu'à la construction des grandes tours d'habitation tristement célèbres pour le nombre de personnes qui s'y suicident chaque année, nous allons retracer toute l'histoire de la banlieue nippone, en compagnie de Cécile Asanuma-Brice, chercheuse en sociologie urbaine à la Maison Franco-Japonaise rattachée au CNRS à Tokyo. Elle vient de signer l'ouvrage « Un siècle de banlieue japonaise », paru chez MétisPresses.

