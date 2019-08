Un Jour dans l'Histoire - 26/08/2019

13h20 : Les pionnières de la psychanalyse



Nous sommes en septembre 1920, à La Haye.

Nous sommes au cœur du VIe congrès de l'Association internationale de psychanalyse.

L'Europe sort de la guerre et les spécialistes néerlandais accueillent leurs homologues venus du monde entier.

Parmi une majorité écrasante d'hommes, on peut apercevoir, clairsemées dans l'assemblée, un certain nombre de femmes qui ont commencé à former un groupe de réflexion, qui n'est pas encore une unité de pensée.

Leurs collaborateurs, réticents, vont avoir la surprise de les voir monter sur l'estrade pour exprimer leur point de vue.

Ces femmes ont pour nom : Anna Freud, Mélanie Klein, Sabina Spielrein, Eugénie Sokolnicka et quelques autres.

Elles sont les pionnières de la psychanalyse.



Invitée : Isabelle Mons, docteur en lettre et enseignante.

Elle publie « Femmes de l'âme, les pionnières de la psychanalyse » aux éditions Payot.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Vagues d'ovnis



Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter l'histoire récente. Il y a 30 ans, de mystérieux objets volants non identifiés traversaient le ciel belge.



14 heures : Rock The Canal : de la cassonade à Joy Division



Jonathan Remy propose une balade musicale le long du canal de Bruxelles en s'arrêtant, d'ici de là, dans les lieux de cultures alternatives qui ont vu le jour sur ses berges à partir des années 70. Plan K, Magasin 4, VK, Full Moon, Kunstenfestivaldesarts, Couleur Café... Pourquoi ces lieux et festival ce sont installés sur le territoire du canal ? Comment est-on passé d'une usine de cassonade à une salle qui accueillit Joy Division et William Burroughs le même soir ? Quelle est la relation entre ces lieux et les habitants des quartiers ? Les artistes sont-ils les chevaux de Troie de la gentrification ? Des questions auxquelles on va essayer de répondre avec Yves Rouyet, géographe, urbaniste, enseignant dans la faculté d'architecture de l'ULB et auteur d'un article intitulé Rock The Canal, une histoire de la culture alternative dans le quartier du canal à Bruxelles.

