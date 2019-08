Un Jour dans l'Histoire - Michel Ange ou la démesure - 24/08/2019

Nous sommes le 18 février 1564, à Rome.

Celui qui n'aura cessé de repousser les horizons de la beauté, de la sensualité, du trouble meurt entouré de nombreux médecins et de ses amis les plus intimes.

Comme il en avait exprimé le souhait, son corps est rapatrié à Florence, où il est enterré dans la basilique Santa Croce avec les honneurs nationaux.

Devenu un mythe de son vivant, ses funérailles organisées par ses protecteurs, les Médicis, feront l'objet d'une récupération politique tant l'aura et la contribution de l'artiste auront été des enjeux religieux et institutionnels.

Démesure, sensibilité, calcul, compétition, obstination, amour immodéré des corps ... nous partons sur les traces de Michel Ange



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY