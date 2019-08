Un Jour dans l'Histoire - 22/08/2019

13h20 : L'histoire de Marguerite Duras



A l'automne 1984, le prix Goncourt est décerné, au troisième tour, à « L'amant », le roman de Marguerite Duras.

Ce livre, qui se vendra à deux millions et demi d'exemplaires, en fera un écrivain de renommée internationale et aussi un personnage incontournable de la vie publique.

Dès lors, on va lui demander son avis sur tout.

On se souvient de son « sublime, forcément sublime » à propos de Christine Villemin, la mère du petit Grégory, ce petit garçon de quatre ans retrouvé mort assassiné dans une rivière, dans les Vosges. Un fait divers qui a bouleversé la France, et au-delà, pendant de nombreuses années.

Aujourd'hui, on va revenir aux fondamentaux de Duras : l'enfance en Indochine, l'obsession de la Shoah, l'avant-garde.

Marguerite Duras, enfant du vingtième siècle.



Invitée : Laetitia Cénac, auteure de Marguerite Duras, l'écriture de la passion" (Ed. de La Martinière)



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Serge Reding, athlète oublié.



Voici le portrait d'un homme touchant, Serge Reding,haltérophilie médaillé aux JO de Mexicoen 1968.

Sous ses énormes muscles se cachait un cœur tendre.



14 heures : Les journalistes étrangers en poste à Berlin en 1933



Pourquoi n'ont-ils rien dit ? Ils, ce sont les journalistes américains, britanniques, et français, en poste à Berlin lorsque Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Jusqu'en 1941, ces correspondants étrangers n'écriront rien, ou presque, sur les persécutions dont sont victimes les Juifs et les opposants au régime nazi. Pourquoi ces quelques 200 journalistes occidentaux n'ont-ils pas alerté le monde sur la folie et sur la barbarie du Troisième Reich ? Dans quelles conditions ces journalistes exerçaient-ils leur métier ? Étaient-ils muselés comme l'étaient leurs confrères allemands ? Et quelles relations entretenaient-ils avec les dirigeants du parti nazi ?

C'est l'histoire de cet aveuglement médiatique que nous allons tenter d'éclairer avec notre invité Daniel Schneidermann. Journaliste français, fondateur du site Internet Arrêts sur Images, spécialisé dans la critique des médias, il signe l'ouvrage « Berlin 1933 », paru aux éditions du Seuil.

