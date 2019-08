Un Jour dans l'Histoire - 21/08/2019

13h20 : La raison et les sentiments de Jane Austen



Nous sommes en 1836.

Elizabeth Barret Browning, poétesse anglaise adresse un courrier à son amie Mary Russell Mitford elle-même femme de lettres.

Elle écrit :

« Elle atteint la perfection dans ce qu'elle entreprend... mais son excellence, me semble-t-il, repose plus dans l'exécution que dans l'aspiration.

Sa vision de la vie est étroite, terre à terre et essentiellement non-poétique [...]

Ses personnages ne lèvent jamais le regard, et quand ils le tournent vers eux-mêmes, ils ne touchent pas au tréfonds [...]

La Vie Conventionnelle n'est pas la Vie Intérieure [...]

Dieu, la Nature, l'Âme, qu'est-ce qu'elle en dit, ou même suggère à leur propos ? »

De qui parle-t-elle en ses termes peu flatteurs ?

Tout simplement de celle qui, cent ans après sa mort en 1817, serre toujours les cœurs, perturbe encore la raison et questionne sans cesse nos sentiments : Jane Austen.



Invitée Myriam Campinaire traductrice et enseignante



13h45 : Un Jour dans l'Info : Soirée électorale 85



L'envers du décor, pour cet épisode d'Un Jour dans l'Info.

Et une soirée électorale d'octobre 1985 émaillée de rebondissements.



14 heures : Les tragédiennes du Music-Hall



A Paris, on connaît la chanson : pour percer dans le milieu, il est indispensable de se produire dans la capitale. C'est là que se fait l'histoire de la chanson française, et parmi les différents courants se démarque celui de la chanson réaliste, avec ses textes sombres, ses histoires dramatiques, où l'amour se termine souvent à coup de poing et dans la rue. Dans l'entre deux-guerres, cette vague esthétique pleine de noirceur prend son envol sur les scènes de Montmartre, portée par les voix puissantes des Fréhel, Damia, Marie Dubas ou encore Edith Piaf...

L'histoire de la chanson réaliste est racontée par Guillaume Duthoit, du Point Culture.

Réalisation : Roxane Brunet

