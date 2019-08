Un Jour dans l'Histoire - 20/08/2019

13h20 : Marie-Thérèse d'Autriche, le pouvoir au féminin



Nous sommes le 20 octobre 1740, à Vienne.

Quelques heures après la mort de l'empereur Charles VI, des suites d'un empoisonnement aux champignons.

Une mort qui prend tout le monde de court.

Sauf peut-être sa fille, Marie-Thérèse.

Elle a du chagrin, bien sûr, mais cela ne l'empêche pas de suivre strictement le protocole et de recevoir les principaux responsables du pouvoir.

Dans une lettre qu'il adresse à son frère, le comte Ferdinand-Bonaventura II Harrach écrit :

« Elle était debout, s'appuyant contre la table avec le dos.

Le duc était à sa gauche, éloigné à deux ou trois pas du coin de la table.

Le grand maître a fait le compliment de condoléances au nom de tous et a souhaité un heureux règne à la nouvelle reine.

Sur quoi elle a répondu, accablée de tristesse et avec sanglots entrecoupés ».

Dès le 23 octobre sur les murs de la ville, on placarde alors l'annonce de la mort de Charles VI et la succession de sa fille ainée qui devient ainsi « régente de tous les royaumes ».

Marie-Thérèse a 23 ans et elle va devenir l'une des femmes les plus puissantes de son siècle.



Invitée : Elisabeth Badinter, philosophe, spécialiste du dix-huitième siècle, celui des Lumières.

« Le pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d'Autriche, l'impératrice-reine. » paru aux éditions Flammarion.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Trahison d'ECOLO 99



C'est l'histoire d'une trahison. Celle dont a été victime Jacky Morael en 1999. Alors patron d'Ecolo, il est lâché par les siens alors qu'il devait devenir le premier vice premier ministre de l'histoire des verts. Jacky Morael ne s'en remettra pas.

Le 10 juillet 1999, dans un auditoire de Louvain la neuve les militants d'ECOLO vote pour ou contre leur première participation au gouvernement. Un homme au premier rang à pourtant l'air pensif, lointain. Il est là sans être là. Chemise bleue, cravate grise, fine lunette. C'est homme c'est Jacky Morael, le patron d'ECOLO. Cet homme qui a fait la victoire de verts, cet homme qui a négocié leur premier accord de gouvernement, cet homme qui s'attendait à devenir vice premier ministre, vient d'apprendre qu'il a lâché par son parti. Ses opposants ont demandé sa tête. Et il vont l'obtenir...



14 heures : Le château de Chambord, le songe du roi François 1er



Le château de Chambord, dans la région du Val de Loire, n'est pas un château comme les autres. Bien qu'on ignore le nom de l'architecte à l'origine de ce somptueux édifice, on doit sa construction en 1519 à François 1er, un roi humaniste et amoureux des arts. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, le château est vide. Et les plans de ce bâtiment, avec son enceinte, son donjon et ses tours impressionnantes, ont été égarés. « Tout est élégant dans ce chateau qui n'est pas un chateau, mais un poème.

Chambord sans architecte, Chambord sans meubles, Chambord des courants d'air, Chambord se suffisant a` lui-même, Chambord sculpture plutôt que chateau ! »



Ces mots sont ceux de l'écrivain Charles Dantzig, auteur de « Chambord-des-Songes : L'idée de château mène le monde », paru chez Flammarion. Il est notre invité pour évoquer l'histoire du roi François 1er et de son château de Chambord.

