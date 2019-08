Un Jour dans l'Histoire - 19/08/2019

13h20 : Victoria Woodhull, première femme candidate à l'élection présidentielle américaine



Nous sommes en novembre 1872 aux Etats-Unis. C'est une période d'élections : il s'agit de choisir le dix-neuvième président. Qui, du sortant républicain Ulysses S. Grant ou du démocrate Horace Greeley, va l'emporter ? Ah, j'oubliais James Black, candidat de Parti de la prohibition, et enfin, le représentant du Parti pour l'égalité des droits ... ou plutôt LA représente ... Victoria Woodhull !

C'est une première dans l'histoire des présentielles américaines : une femme dans la course !

Et qui soutient des idées progressistes, en plus : « Ce n'est pas la grande richesse de quelques individus qui prouve qu'un pays est prospère, dit-elle, mais bien la richesse équitablement distribuée entre les gens ».

Cerise sur le gâteau, elle est pour l'amour libre !

« Madame Satan », « Méchante Woodhull », « terrible sirène », on l'insulte, « The prostitute who ran for president » (la prostituée qui voulait être présidente).

« J'annonce ma candidature aux élections présidentielles et j'anticipe les critiques aussi défavorables soient-elles. Je suis sûre que ma sincérité ne sera pas mise en doute ».

La bataille sera rude.

Ce n'est pas gâcher le suspens que de souligner que Victoria Woodhull ne sera pas élue, elle, qui au soir de sa défaite, aurait dit « un jour, une femme dirigera ce pays ».



Avec nous : l'historienne Eliane Van Den Ende.





13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Frank Vandebroucke 2009



Un coup de pédale, une coupe de cheveux. Il a traversé les années 90 en quelques tours de roue. Sa mort a traversé le pays comme une onde de choc, il y a 10 ans.

Un jour dans l'info se penche aujourd'hui sur un grand cycliste : Frank Vandenbroucke.



14 heures : La Route des Indes



Les Balkans, Istanbul, l'Anatolie, l'Iran, Ispahan, Kaboul, le Pakistan, le Pendjab... ce lundi, nous vous proposons de prendre ces routes qui partent d'ici, d'Occident, et qui serpentent vers l'est en direction de ce pays qui a fait rêver, et fait encore rêver, tant de voyageurs : l'Inde.

Ces routes, elles ont une histoire, des pionniers quasiment seuls à les fouler après la seconde guerre mondiale, à la foule de hippies chevelus attirés par la spiritualité indienne et la fumée de haschich. Et elles ont une bande-son. Car sur ces routes, la musique est une sorte de compagnon de voyage prête à surgir à chaque coin de chemin.

Pour nous en parler et nous faire écouter ces musiques, nous recevons Anne-Sophie de Sutter, historienne et conseillère en musique du monde au Point Culture.

Une séquence de Jonathan Remy.

