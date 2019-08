Un Jour dans l'Histoire - 17/08/2019

9h10 : Portrait du peintre baroque flamand Pieter Breughel dit l'Ancien



Nous sommes le 9 septembre 1569 à Bruxelles.

C'est ce jour-là que disparait celui qui, avec Jan van Eyck, Jérôme Bosch et Pierre Paul Rubens, est considéré comme l'une des quatre grandes figures de l'École flamande de la peinture, et l'une des principales de l'École d'Anvers.

Pieter Breughel est enseveli dans l'église Notre-Dame de la Chapelle.

Beaucoup d'idées reçues se sont transmises, à travers les siècles, concernant l'artiste dont seulement une cinquantaine de tableaux ont été répertoriés aujourd'hui comme étant de sa main, et dont le tiers se trouve à Vienne. Un grand nombre d'œuvres ont été perdues, et certaines des toiles qu'on lui attribuait autrefois se sont avérées être des copies plus tardives réalisées par ses fils.

Pourquoi a-t-on fait de Breughel un peintre paysan alors qu'il fréquentait les élites et pourquoi a-t-on accordé si peu de place à la dernière partie de sa vie passée à Bruxelles ?



Un Jour dans l'Histoire mène l'enquête avec son invité Roel Jacobs, guide-conférencier et historien.





9h10 : Au temps des sectes

On remonte le temps à l'aide des archives de la Sonuma. On se plonge dans le milieu mystérieux des sectes qui peuplaient notre société dans les années 60 et 70. Druides emprunts de tellurisme, adorateurs de l'Ange Cyclamen et autres étudiants adeptes d'une étrange boisson vitaliste. C'était au temps d'un mysticisme loufoque... Une séquence réalisée par Jonathan Remy.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY