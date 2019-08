Un Jour dans l'Histoire - 15/08/2019

13h20 : Andrée Dumon, résistante et déportée de la 2ème Guerre mondiale



Nous sommes en octobre 1942, à la prison de Saint-Gilles. Dans sa cellule, une jeune femme de vingt ans, arrêtée deux mois plus tôt par la police allemande, écrit :

« Le soir tombe et dans mon cœur

Soudain rêveur

Vibre l'écho d'une chanson

Que j'entendis l'été passé

Elle a bercé

Mes premiers jours de prison

Alors repasse devant moi

Pleine d'émoi

Le film sans fin des souvenirs

Que l'on moissonne en vingt ans

Qui maintenant

Ne pourra jamais plus pâlir... »



La jeune femme, dont le nom de code dans la résistance est Nadine, va passer plus d'un an emprisonnée. En août 1943, elle est déportée vers les camps de concentration nazis. Dont elle reviendra pour témoigner ...



Invitée : Andrée Dumon, pour « Je ne vous ai pas oubliés » paru aux éditions Mols.



13h45 : Au temps d'Elsa Triolet



Elsa Triolet fut la muse d'Aragon. On les retrouve, elle et puis lui, interviewés en 1966, sur leur amour, leur couple, et sur la mort...



14 heures : Petite histoire du roman policier en Belgique



Le genre policier a longtemps été considéré comme de la sous-littérature. Pourtant de très grands noms s'y sont essayés et certains en ont même vécu, parfois confortablement. Issu du roman gothique anglais du 19e siècle, le genre connaîtra son apogée entre 1930 et 1950, notamment aux USA, en France et en Grande-Bretagne. Pour la Belgique, deux noms s'imposent définitivement : Stanislas-André Steeman et Georges Simenon...



Invité : Christian Libens, écrivain, animateur littéraire, auteur de « Une petite histoire du roman policier belge » et de « Les Seins des saintes », collection Noir corbeau, ed. Weyrich.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY