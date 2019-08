Un Jour dans l'Histoire - 14/08/2019

13h20 : La femme préhistorique, l'oubliée de l'histoire



Assez étrangement, ou pas tant que ça, la question de la place et du rôle de la femme est restée minime dans les études sur la préhistoire.

Depuis le début du dix-neuvième siècle, c'est l'homme préhistorique qui nourrit les débats scientifiques.

Il faudra attendre les deux dernières décennies du vingtième siècle pour que les manuels scolaires corrigent cet oubli (ou cette omission).

Le développement de l'ethnologie et les luttes féministes ne seront pas sans effet.

Certains parlent d'invisibilité archéologique, d'autres de déni d'historisation.

Tentons donc de redonner à la femme la place qui lui revient dans la préhistoire.

Invité : Pierre Cattelain, archéologue.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Petits meurtres au MR



C'est l'histoire d'une bataille politique. Une des plus rudes de la politique belge. Homme contre homme, clan contre clan. La rivalité entre Charles Michel et Didier Reynders a conduit en 2009 à un déchirement public autour de la présidence du MR. Dont les traces sont toujours vivaces aujourd'hui.



14 heures : Musique pop made in Japan



Quand on pense "pop music japonaise", vient à l'esprit les clips survoltés pleins de jeunes filles-poupées, vêtues de froufrous d'écolière et de combinaisons du futur. Mais entre ces idoru (idoles) et la musique traditionnelle millénaire au shamisen, il a existé, et existe encore, une foule de courant musicaux plus passionnant les uns que les autres, marqués par l'ouverture de l'archipel au monde occidental, la guerre, le nationalisme, le miracle économique nippon ou les répressions policières. Ces courants sont restés longtemps méconnus, par manque de diffusion en Europe, mais les temps changent, et Internet nous offre désormais mille possibilités de découvertes. Toute une histoire donc, que nous raconte Jacques de Neuville, libraire au CIVA et grand connaisseur de la musique populaire japonaise. Une séquence réalisée par Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY