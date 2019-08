De 1998 à 2015, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) aura poursuivi et jugé 74 accusés de crime de génocide.



Invitée : Ornella Rovetta, docteure en histoire contemporaine et chercheuse à l’ULB, auteure de « Un génocide au tribunal – Le Rwanda et la justice internationale » (ed. Belin 2019).