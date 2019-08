Un Jour dans l'Histoire - 13/08/2019

13h20 : Le travail des femmes en zone rurale au 19e siècle



Nous sommes en 1887. Dans un ouvrage, publié par les éditions Manceaux, intitulé « Mœurs luxembourgeoises », Jules Guillain écrit :

« Ce sont les femmes qui font presque tous les travaux de l'agriculture.

Les hommes labourent, voiturent, fauchent, les femmes font tout le reste.

Aussi nulle part en Belgique elles n'ont une condition aussi pénible que dans le Luxembourg.

Exposées, le jour au soleil, ou à la pluie, elles doivent, le soir, soigner le bétail, en second lieu entretenir le ménage. Aussi si un jour on s'avise de créer une médaille agricole (eh pourquoi pas ?) en toute justice on devra commencer par décorer toutes les villageoises de cette province. »

Tout au long du 19e siècle et au-delà, la majorité des femmes, en zone rurale, élèvent leurs enfants et s'occupent du ménage, et aussi de la ferme.

D'autres sont dentellières ou couturières, certaines ont la chance de se former au métier d'institutrice, de sage-femme ou d'infirmière.

Et puis, il y a ces adolescentes qui quittent la campagne pour entrer au service de riches citadins.

Toutes ont participé à la construction d'un monde et font partie de notre mémoire...

Invitée : Laure Gloire, bibliothécaire-documentaliste au domaine du Fourneau Saint-Michel. Autrice avec Justine Fontaine, de « Lavandières, dentellières et cie » aux éditions Weyrich.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Herald Of Free Enterprise 1987



Certains drames ont marqué la Belgique, à jamais. Celui dont nous vous parlons aujourd'hui a eu lieu au large de Zeebrugge en 1987. Et sans doute aurait-il pu être évité...



14 heures : Le Rwanda et la justice internationale



De 1998 à 2015, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) aura poursuivi et jugé 74 accusés de crime de génocide. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais l'existence même du TPIR constituait un événement historique car, pour la première dans l'histoire, des suspects étaient jugés sur base d'un concept forgé durant la seconde Guerre mondiale, mais qui n'avait encore jamais été appliqué...



Invitée : Ornella Rovetta, docteure en histoire contemporaine et chercheuse à l'ULB, auteure de « Un génocide au tribunal - Le Rwanda et la justice internationale » (ed. Belin 2019).

