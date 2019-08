Un Jour dans l'Histoire - 12/08/2019

13h20 : Zénobie, une héritière de Cléopâtre ?



Nous sommes en l'an 274 de notre ère, à Rome. C'est jour de Triomphe pour l'empereur Aurélien qui a rétabli sa domination sur l'Orient. On célèbre ses victoires en faisant défiler les vaincus. L'événement est attendu avec frénésie par l'ensemble du peuple romain. Vingt éléphants prennent la tête du cortège devant des bêtes sauvages capturées en Lybie ou en Palestine. Viennent ensuite mille six cents gladiateurs et de nombreux prisonniers qui, tous, portent des dons. Il faut encore compter de riches Palmyréniens, et plusieurs Egyptiens rebelles, en plus des Ibères, des Goth, des Francs, et des Vandales qui ont les mains liées. Quelques femmes, aussi, habillées en hommes : elles ont osé défier la puissance impériale. Même le roi des Gaules, Tetricus, accompagné de son fils, est l'un des trophées de la parade. Et puis, il y a Zénobie, reine d'Égypte et de Palmyre. Elle est couverte de bijoux et les chaînes qui la retiennent prisonnière sont portées par des domestiques.



Mais qui était Zénobie, dont l'ambition fut de gouverner le monde ?

A-t-elle éliminé son mari, le roi Odénath ?

A-t-elle séduit Aurélien ?

Comment est-elle morte : assassinée ? suicidée ?

Partons sur les traces de celle qui se prétendait descendante de Ptolémée et de Cléopâtre...



Avec nous : Violaine Vanoyeke, auteure de « Zénobie, l'héritière de Cléopâtre » (Le Livre de Poche).



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : La bataille de l'eau Noire 1978



Voici l'histoire d'un combat, d'une lutte. Un David contre Goliath wallon. Ça se passe à Couvin. Quand le gouvernement décide d'y construire un barrage. Les couvinois vont organiser la résistance. Et ça va faire mal...



14 heures : Alan Lomax, chasseur de chansons



Un homme méconnu qui passa sa vie à enregistrer le monde entier dans ce qu'il a de plus authentique. Des prisons du Texas au début des années 30 aux trieuses d'amandes siciliennes durant la deuxième partie du siècle dernier.



Invité : Philippe Delvosalle de Point Culture.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY