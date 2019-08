Un Jour dans l'Histoire - 08/08/2019

13h20 : Madame de Staël, fille des lumières



Nous sommes le 5 octobre 1810. René Savary, duc de Rovigo, homme de confiance de Napoléon, ministre de la police, envoie un courrier à Germaine de Staël, femme de lettres, politiquement très engagée. L'envoi concerne la parution de l'essai intitulé « De l'Allemagne » :

« Votre dernier ouvrage n'est point français. Il m'a paru que l'air de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez ... »



L'écrivaine est assignée à résidence dans son château de Coppet, en Suisse. L'Empereur la fait espionner sans relâche. Dans son livre, madame de Staël écrit :

« La bêtise et la sottise diffèrent essentiellement en ceci, que les bêtes se soumettent volontiers à la nature, et que les sots se flattent toujours de dominer la société. »



On peut également y lire :

« On a raison d'exclure les femmes des affaires publiques et civiles; rien n'est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalités avec les hommes ... »

Avec nous : Jean-Claude Idée, auteur de la pièce « La fille des Lumières, Madame de Staël ».



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Surya Bonaly 1998



Il y a dans l'histoire du sport de vrais moments suspendus. Des exploits incroyables qui en disent long sur l'esprit des athlètes et de leur sport. Petite plongée dans le monde du patinage artistique, dans les années 90.



14 heures : L'Europe, une chance historique pour les femmes



Aborder la construction européenne sous l'angle de l'histoire des femmes et du genre est une démarche peu pratiquée, pourtant elle révèle bien des inconscients. A commencer par la démonstration que l'Europe est une structure vivante et que, à travers ses soubresauts, c'est une histoire en marche qui s'écrit sous nos yeux.

Invitée : Eliane Gubin, professeure honoraire d'histoire contemporaine à l'ULB, cheville ouvrière de l'ouvrage collectif : « L'Europe, une chance pour les femmes - Le genre de la construction européenne » - éditions de la Sorbonne.

Animateur Laurent DEHOSSAY