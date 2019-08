Un Jour dans l'Histoire - 07/08/2019

13h20 : Roxa Luxemburg, assassinée il y a cent ans



Nous sommes le 25 janvier 1919, à Berlin.

C'est un cercueil vide que l'on porte en terre, au cimetière de Friedrichsfelde.

Il devrait contenir la dépouille de Rosa Luxemburg, mais le corps, jeté par ses assassins dans le Landwehrkanal dix jours plus tôt, ne sera retrouvé qu'au mois de mai suivant.

Dans un monde en ébullition, dans un siècle démarrant dans la plus grande des violence (Première Guerre mondiale, révolution bolchévique en Russie, chute de l'Empire allemand), l'icône marxiste, l'inlassable militante de la justice sociale a dérangé à tous les étages. À l'été 1887, à Varsovie, alors qu'elle n'a encore que 17 ans, la jeune fille avait écrit :

« Mon idéal est un ordre social où il me serait permis d'aimer tout le monde.

A la poursuite et au nom de cet idéal, je serai peut-être, un jour, capable de haïr. »

Il y a 100 ans était assassinée Rosa Luxemburg ...



Avec nous : Christoph Brüll, professeur-assistant au Centre for Contemporary and Digital History University de Luxembourg, et maître de conférences au Département des sciences historiques à l'Université de Liège.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Autogestion à Salik en 1978



C'est l'histoire d'une expérience d'autogestion. L'histoire d'ouvrières licenciées, qui décident de se battre pour sauver leur usine et leur emploi. Voici l'histoire des ouvrières de Salik. L'autogestion dans un borinage ravagé par la crise des années 70.



14 heures : Cambodgian Rocks !



En 1977, François Ponchaud publie le livre "Cambodge année zéro". Cette année zéro, c'est 1975, celle de la prise de la capitale Phnom Penh par les Khmers Rouges, qui a marqué le début de la dictature communiste extrême qui a voulu faire table rase du passé en détruisant systématiquement toutes les productions culturelles existantes. Trois ans et deux millions et demi de morts plus tard, le Cambodge retrouve doucement la mémoire d'un passé qui a bien failli être aboli. Les disques cachés sont déterrés, réécoutés, rejoués, et toute une scène rock et pop renaît aux oreilles d'un peuple profondément meurtri : les chansons d'amour, les riffs de guitares et le chant khmer échappent à l'oubli.

Avec Anne-Sophie de Sutter, historienne et conseillère en musique du monde au Point Culture.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY