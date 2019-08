Un Jour dans l'Histoire - 06/08/2019

13h20 : L'histoire de l'homosexualité féminine à travers les siècles



Nous sommes à la fin de l'année 1780.

La popularité de la reine de France est au plus bas, les critiques s'abattent sur elle.

Marie-Antoinette doit faire très attention.

Elle écrit à madame de Lamballe qui fut son amie de cœur, supplantée par madame de Polignac :

« j'ai eu trop de plaisir, ma chère Lamballe, à recevoir votre lettre pour ne pas vous répondre sur-le-Champ.

Je l'ai lue et relue et j'ai pleuré d'attendrissement.

Je sais bien que vous m'aimez, je n'ai pas besoin de nouvelle preuve.

Quel bonheur que d'être aimée pour soi-même !

Votre attachement, avec celui de quelques amis, fait ma force.

Non, ne le croyez pas, je ne manquerai pas de courage ; je ne vous en dit pas d'avantage, mais mon cœur est à vous jusqu'à mon dernier souffle. Adieu. »

Quelques années auparavant, la reine avait écrit à son amie : « Si les hommes nous abandonnaient, nous ne pourrions être plaintes puisque nous savons les remplacer. »

L'homosexualité féminine à travers les siècles, c'est l'histoire que nous allons vous raconter, aujourd'hui.



Invitée : Louise-Marie Libert « L'histoire de l'homosexualité féminine » éditions .Jourdan.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Détournement d'un boeing de la SABENA 1972

Retour en 1972 pour l'histoire d'une prise d'otage dans un avion de la Sabena. Un avion qui a décollé de Bruxelles et a atterri à Tel-Aviv.



14 heures : Christian Dotremont, l'inclassable



Il y a 40 ans, disparaissait Christian Dotremont. Polygraphe mais pas (ou si peu) romancier, plasticien sans être ni peintre ni sculpteur ; belge aimanté par la Scandinavie, Christian Dotremont fut un artiste aussi fécond qu'inclassable mais il sera surtout le moyeu essentiel d'un des mouvements artistiques contemporains les plus féconds de l'après-guerre : CoBRA.



Invitée : Stéphane Massonet, spécialiste

