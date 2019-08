Un Jour dans l'Histoire - 03/08/2019

9h10 : « Le Caravage : mythe et réalité »



Nous sommes le 18 juillet 1610, sur la plage toscane de Porto Ercole, non loin des Etats pontificaux.

C'est là, qu'un homme agonise.

Il ne lui reste que quelques heures à vivre.

De ces heures, on ne sait pas grand-chose...

On a longtemps cru que l'on avait retrouvé le corps affreusement mutilé, noyé dans le sable.

On va voir que la vérité est vraisemblablement ailleurs.

Quoi qu'il en soit : ce corps est celui d'un homme en fuite.

C'est un mauvais garçon : un meurtrier, dit-on.

Un condamné à mort.

Si il est repris, il sera décapité.

Au-delà du fait divers banal, ce corps inerte, à bout de souffle est celui d'un artiste qui a révolutionner la peinture : celui de Michelangelo Merisi dit « Le Caravage »...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



9h40 Les couples mythiques de l'art : Edvard Munch & Tulla Larsen



Si l'artiste est souvent associé à l'image du génie solitaire, tout à sa création, nombre de ses oeuvres portent néanmoins la marque de sa vie amoureuse. Alain Vircondelet nous invite à découvrir les couples mythiques de l'art et leur vie intime, sereine ou sulfureuse, toujours inspiratrice. Ceux dont la relation fut source de passions et de scandales . De passionnants récits de vie qui font se rejoindre la petite et la grande histoire de l'art, et permettent de redécouvrir les plus beaux chefs-d'oeuvre à la lumière du sentiment amoureux.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY