Un Jour dans l'Histoire - 01/08/2019

13h20 : Josephine Baker



Le deux octobre 1925, la salle du théâtre des Champs-Elysées, à Paris, est pleine à craquer. Tout le gratin de la bonne société a fait le déplacement.

On n'a pas vu une telle foule depuis les Ballets russes, avant la guerre.

Anciennes et nouvelles fortunes se jaugent. Hommes d'affaires et aristos, artistes à la mode défilent.

Ils sont tous là car, ce soir, c'est la première de la Revue Nègre.

Et ces belles dames, très élégantes, et ces messieurs bien comme il faut n'ont encore rien vu : beaucoup vont repartir scandalisés.

Le clou du spectacle est un tableau appelé « danse sauvage », on y voit apparaître, mue par une énergie étrange, une jeune femme noire, les seins nus : elle s'appelle Joséphine Baker.

Un peu plus de trente-cinq ans plus tard, l'afro-américaine, née dans la misère, devenue française, résistante et militante des droits de l'homme, se verra remettre une Légion d'honneur.



Invitée : Martine Cadière, historienne et conférencière ""La dernière danse de Joséphine"" Ed. Cheminements, collection Chemin Noir (2008)



13h45 : Un jour dans l'Info : Décès tragique de Yaguine et Faudé en 1999



L'histoire que nous vous racontons aujourd'hui est celle d'un terrible drame.

La mort de deux enfants, deux adolescents qui ont essayé d'entrer en Belgique et ont perdu la vie dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena.



14 heures : Le décollage du Congo belge



Si la reprise des possessions de l'Etat Indépendant du Congo par la Belgique date de 1908, dans les faits ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que l'emprise belge commencera à se concrétiser. C'est aussi dans les années 1920 que l'exploitation industrielle des gisements du Katanga connaîtra son véritable décollage. Quant aux populations locales, elles ne cesseront de se révolter de toutes les façons possibles contre le pouvoir colonial...



Invitée : Amandine Lauro, historienne, chercheuse Qualifiée du FNRS, enseigne à l'ULB l'histoire de l'Afrique, du genre et de la colonisation

