Un Jour dans l'Histoire - 31/07/2019

13h20 : La sexualité féminine



Nous sommes en 1960, à Amsterdam.

C'est lors d'un congrès que Françoise Dolto évoque la sexualité chez les femmes.

Vingt-sept ans plus tard, son exposé se prolongera par un essai publié aux éditions Carrère.

On peut y lire :

" Je souhaite intéresser ici les lecteurs au témoignage d'une femme sur les femmes.

Sous le titre général de « La libido génitale et son destin féminin », je vais essayer, dépouillant le mot destin de ses résonances fatales, magiques ou déterministes, de témoigner en femme, en mère et en psychanalyste pratiquant depuis plus de vingt ans des faits d'observation que j'ai pu glaner concernant la sexualité dans son développement chez les filles, ne retenant ici que les traits que j'ai pu rencontrer chez le plus grand nombre. »

L'ouvrage de la psychanalyste française n'est qu'une des contributions à un sujet à propos duquel les savoirs scientifiques n'ont cessé d'évoluer.

De l'invention de la gynécologie à la théorie freudienne, des théories natalistes aux pilules du désir et aux neurosciences, l'histoire de la sexualité féminine, plus que la femme elle-même, varient.



Invitée : Delphine Gardey, historienne et sociologue, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Genève.

Co-dirige avec, Marilène Vuille « Les sciences du désir. La sexualité féminine, de la psychanalyse aux neurosciences » aux éditions Le bord de l'eau.



13h45 : Un jour dans l'info : Les violences communautaires dans les Fourons en 1980



C'est l'histoire d'un des rares cas de violence politique en Belgique. On a souvent tendance à dire que le communautaire fait couler de la salive et de l'encre mais pas du sang. C'est presque vrai. Car ce jour-là dans les Fourons entre flamand et wallons, le sang va couler...



14 heures : Blue Lines, ou l'avènement du trip hop



En 1991, coup de tonnerre dans les rédactions musicales : un groupe jusque-là inconnu, issu de Bristol, vient de sortir l'un des albums les plus marquant de l'histoire de la musique moderne anglaise. Blue Lines et ses mélodies entêtantes, mélancoliques, met en Lumière Massive Attack, le groupe composé de Grant Marshall, Robert Del Naja et Andrew Vowlves. Il fait connaître aussi le collectif Wild Bunch, hétéroclite et multiculturel, qui permettra à toute une jeune scène d'émerger, et à des artistes géniaux de se déployer , comme Tricky ou Portishead. En 1991, le son de Bristol s'immisce dans tous les magasins de disques et sur les ondes, et rebat les cartes de la création musicale.



Invité : David Mennessier, du Point Culture.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY