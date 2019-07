Un Jour dans l'Histoire - 30/07/2019

13h20 : Edith Cavell



Elle a été condamnée à mort, la veille, avec d'autres membres d'un réseau d'évasion, pour avoir permis à plusieurs centaines de

soldats alliés d'échapper aux occupants. Malgré la pression internationale, elle est exécutée pour haute trahison. Elle s'appelait Edith Cavell.



Invité : Patrick Loodts ,spécialiste de la médecine au temps de la grande guerre.



13h45 : Un Jour dans l'Info : La grippe A H1N1 en 2009



Autopsie d'une épidémie. En 2009, la grippe A H1N1 s'abat sur la Belgique. L'Etat a acheté des millions de doses de vaccin. La plupart n'ont jamais été administrés. Le virus est passé presque sous les radars...



14 heures : De l'empire ottoman à la Turquie moderne



Allié de l'Allemagne, l'empire ottoman ne survit pas à la première Guerre mondiale. Le traité de Sèvres d'août 1920 consacre son dépeçage par la création de nouveaux Etats, l'attribution certaines zones d'Anatolie à la Grèce, et la reconnaissance internationale de la perte des régions arabes. C'en est trop pour les nationalistes emmenés par Mustafa Kemal. La guerre civile de 1920 débouche sur la déposition du sultan Mehmet VI tandis que la Guerre d'indépendance qui s'ensuit conduit à un retournement complet de situation. A partir de 1923, la nouvelle Turquie s'engage dans des réformes radicales : droit de vote aux femmes, instauration d'un parti unique, nouveaux codes civil et pénal, interdiction de la polygamie et primauté du mariage civil, introduction de l'alphabet latin, école primaire gratuite et obligatoire,...



Invité : Hamit Bozarslan, docteur en histoire et en sciences politiques, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (Paris)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY