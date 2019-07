Un Jour dans l'Histoire - 29/07/2019

13h20 : La Goulue, la reine du French



Nous sommes le 22 juillet 1917.

Dans le numéro 11 du « Carnet de la semaine », une gazette littéraire et satyrique, on peut lire ceci :

« Madame La Goulue a tendu la toile d'un Panorama scientifique, sous une arche du métro, au boulevard Rochechouart, à Paris.

Croulante et luisante sous la moire, elle apparaît au seuil du curieux établissement comme une aragne ventrue et bon enfant (...)

Madame La Goulue a fini, depuis le guerre, de se battre avec ses lions et se faire gifler par les dompteurs.

Le lion coûte trop cher à nourrir (...)

Je contemplais la vieille femme, épaisse sous le corset, comme une gélatine comprimée.

Les passants clignaient vers elle un œil d'amitié où il y avait de l'attendrissement et, ma foi, de la déférence (...)

Moi non plus, je n'ai pu me défendre d'une émotion quasi-historique devant madame La Goulue, qui porte au visage la griffe d'une époque, et sur l'épaule, la marque des lions. »

La Goulue enflamma pourtant, autrefois, le Paris de la Belle Epoque et des Années folles, elle fut la reine du Cancan et la vedette du Moulin Rouge.

Gouailleuse, provocante, amie de Toulouse-Lautrec, elle a mis les plus fortunés à ses pieds.

Partons sur les traces d'une anticonformiste ...



Invitée : Maryline Martin, autrice de « La Goulue, reine du Moulin Rouge » paru aux éditions du Rocher."



13h45 : Un Jour dans l'Info : La bataille de Seattle en 1999



C'est l'histoire d'une bataille. La bataille de Seattle en 1999. Contre une réunion de l'Organisation Mondiale du Commerce, la mobilisation de milliers de manifestant va marquer les esprits. Cette année-là nait véritablement l'altermondialisme."



14 heures : La musique Klezmer



Ce lundi, notre séquence musique en histoires part à la découverte d'une tradition musicale si vieille qu'on n'en distingue plus la source exacte : la musique klezmer. La musique klezmer est la musique traditionnelle des Juifs Ashkénazes, les Juifs d'Europe centrale et orientale dont la langue vernaculaire est le yiddish. Des shtetl du moyen-âge aux capitales modernes du monde occidental, la musique klezmer a traversé les lieux et les âges, s'enrichissant au contact des cultures qu'elle rencontrait en chemin. Et ce voyage, on l'entreprend aussi ce lundi, en compagnie de Joëlle Strauss, violoniste et chanteuse, notamment au sein de l'Astor Klezmer Trio, et qui donne des conférences sur la culture Yiddish et la musique klezmer"

