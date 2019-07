Un Jour dans l'Histoire - Les couples mythiques de l'art : Alma Mahler et Oskar Kokoschka -...

Si l'artiste est souvent associé à l'image du génie solitaire, tout à sa création, nombre de ses oeuvres portent néanmoins la marque de sa vie amoureuse.

Alain Vircondelet nous invite à découvrir les couples mythiques de l'art et leur vie intime, sereine ou sulfureuse, toujours inspiratrice. Ceux dont la relation fut source de passions et de scandales .

De passionnants récits de vie qui font se rejoindre la petite et la grande histoire de l'art, et permettent de redécouvrir les plus beaux chefs-d'oeuvre à la lumière du sentiment amoureux.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY