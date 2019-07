Un Jour dans l'Histoire - 24/07/2019

13h20 : Marie MINEUR une des premières féministes belges



Le vendredi 18 mai 1923, à dix heures, dans le minuscule hameau de Thimister, juste au nord de Dison, près de Verviers, s'éteint celle qui aura consacré une grande partie de sa vie à militer pour le droit des femmes, pour l'égalité et la liberté. Pour la laïcité aussi. Elle s'appelait Marie Mineur, elle avait nonante et un an. L'Histoire, jusqu'à ce qu'il y peu, a été injuste avec cette grande figure de l'émancipation féminine et du mouvement ouvrier puisque Marie Mineur est morte dans un anonymat presque total. Quelques piqures de rappel, cependant, de temps à autres, comme ce groupe de militantes, dans les années septante, à La Louvière, qui prirent son nom pour lui rendre hommage. Depuis pas grand-chose, mais avec notre invité, aujourd'hui, on va se rafraichir la mémoire. Marie Mineur est la première héroïne d'une série d'émissions grand format consacrées, cette semaine, a des femmes... obstinées.

Invité : Freddy Joris, "Marie Mineur, Marie Rebelle".



13h45 : Un Jour dans l'Info : Affaire Lizin en 1986



Ce 02 février 1986, le JT de la RTBF s'ouvre sur une affaire très délicate. Deux belges ont été arrêtés en Algérie. Et ce n'est pas n'importe qui, une députée européenne, et un journaliste. Anne Marie Lizin et Jean Paul Procureur sont entrés en Algérie avec des Faux passeport. Leur objectif : ramener avec eux trois enfants victimes d'un rapt parental.



14 Heures : « Ô astre qui éclipse tout »



Parler de la musique sacrée, c'est rendre compte de la tension permanente entre« Au commencement était le Verbe » et « de la musique avant toute chose ». Une équation réputée difficile à résoudre, à laquelle se sont pourtant attelés les compositeurs pendant deux mille ans de christianisme... L'histoire de la musique liturgique, c'est aussi une histoire de la musique en général, avec l'invention de l'écriture musicale, les constructions polyphoniques, et l'intégration d'éléments très modernes à partie du 20ème siècle... En perpétuelle quête, la musique sacrée ne se laisse pas empoussiérer.



Invité : Jean-Paul Dessy, musicien et compositeur, directeur de l'ensemble Musique Nouvelle.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY