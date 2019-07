Un Jour dans l'Histoire - 23/07/2019

13h20 : Marguerite Yourcenar sans frontière



Nous sommes le 19 septembre 1987, à Tokyo.

Lors d'une conférence qu'elle donne sur le thème du voyage, Marguerite Yourcenar déclare :

« La connaissance de mondes étrangers, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, a pour résultat de détruire l'étroitesse d'esprit et les préjugés, mais aussi l'enthousiasme naïf qui nous faisait croire en l'existence de paradis, et la notion que nous étions quelqu'un. »

Une vingtaine d'années plus tôt, en mai 68, celles et ceux qui découvrent « L'Œuvre au noir », son nouveau livre, peuvent y lire :

« Il n'existe aucun accommodement durable entre ceux qui cherchent, pèsent, dissèquent et s'honorent d'être capables de penser demain autrement qu'aujourd'hui, et ceux qui croient ou affirment croire, et obligent, sous peine de mort, leurs semblables à en faire autant. »

Éclairons-nous, aujourd'hui, à la pensée de Marguerite Yourcenar...



Invitée : Michèle Goslar, fondatrice du Centre international de Documentation Marguerite Yourcenar (CIDMY).

« Yourcenar en images » ; paru aux éditions Racine.



13h45 : Un jour dans l'Info : Rocco Granata chante "Marina"



Un véritable conte de fée, dans cet épisode. L'histoire d'un succès planétaire. Marina, de Rocco Granata. Devenu hymne de l'immigration italienne en Belgique.



14 heures : Des fous volants dans de drôles de machines : les débuts de l'aviation civile



1919 : des centaines de pilotes se retrouvent sans emploi tandis que les hangars sont encombrés de bombardiers désormais sans utilité. Sommairement réaménagés, ils formeront l'épine dorsale des premières flottes aériennes civiles. Très vite, des lignes régulières relient Paris, Londres, Amsterdam et Bruxelles en attendant de pouvoir franchir l'Atlantique ou de rallier les colonies...



Invité : Philippe Doppagne, président de l'Asbl Les amis du Musée de l'Air et de l'Espace et co-auteur de « Quand les aviateurs militaires dépendaient du Génie »

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY