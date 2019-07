Un Jour dans l'Histoire - 22/07/2019

13h20 : Olympe de Gouge, héroïne révolutionnaire considérée comme l'une des premières féministes françaises



Le 3 novembre 1793, vers 17h, place de la Révolution, à Paris, une femme monte sur l'échafaud. Juste avant d'avoir la tête tranchée, elle prononce ses dernières paroles : « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort. »

Elle a quarante-cinq ans, elle s'appelle Olympe de Gouges. Son crime ? Avoir remis en question l'autorité de la République et, surtout, osé écrire, deux ans plus tôt, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une femme contre son temps, que l'Histoire aura malmenée pendant près de deux siècles. Et pourtant, sans Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir n'aurait peut-être pas écrit son « Deuxième sexe ». Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour réclamer son entrée au Panthéon.

Invitée : Valérie André, professeur à l'ULB et membre de l'Académie royale de Belgique.



13h45 : UN JOUR DANS L'INFO : L'assassinat de Naïm Khader



1er juin 1981. Naïm Khader, représentant de l'Organisation de libération de la Palestine sort de chez lui, rue des scarabées à Ixelles. Un homme l'attend. Il tire. 5 balles. Une atteint le cœur. Naïm Khader s'effondre sur le trottoir et meurt sur le coup dans une mare de sang. Le tireur s'enfuit à pied...



14 heures : Détroit, la ville berceau de nombreuses révolutions musicales



Notre séquence musicale du jour se penche au-dessus d'une ville, une ville du Michigan, dans le Nord des Etats-Unis. Cette ville, c'est la ville du moteur et des voitures, la ville symbole du rêve américain, de sa grandeur et de son déclin, mais aussi la ville berceau de nombreuses révolutions musicales. Cette ville, c'est Détroit. Et notre guide pour la visiter est David Mennessier de Point Culture. De la prospère Motown à la révolutionnaire Techno en passant par les révoltés du MC5, c'est l'histoire récente d'une ville pas comme les autres, vue à travers sa musique que nous vous proposons aujourd'hui dans cette séquence réalisée par Jonathan Remy.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY