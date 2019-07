Un Jour dans l'Histoire - 20/07/2019

9h10 : Picasso Rose et bleu



Nous sommes en octobre 1900, à Paris.

Arrivé d'Espagne, c'est un tout jeune homme d'à peine dix-neuf ans qui débarque à la gare d'Orsay.

Pablo Ruiz, peintre en herbe qui partage sa production entre tableaux académiques, pour rassurer son père, et œuvres inspirées de l'avant-garde barcelonaise, a été désigné pour représenter son pays à l'Exposition universelle.

Il doit y présenter une grande toile intitulée « Derniers moments ».

L'Exposition marque le début d'une séquence de création intense qui sera ponctuée par des allers-retours entre l'Espagne et la capitale française.

Deux ans plus tard, l'essayiste Charles Morice écrira dans « Le Mercure de France » : « Elle est extraordinaire, la tristesse stérile qui pèse sur l'œuvre entière de ce très jeune homme (...) on dirait d'un jeune dieu qui voudrait refaire le monde. Mais c'est un dieu sombre. »

Celui qui signe bientôt Picasso entame ses périodes bleue et rose...

Invitée : Claire Bernardi, conservatrice au Musée d'Orsay. Exposition « Picasso. Bleu et rose » jusqu'au 06 janvier.



9h40 : Les couples mythiques de l'Art : Manet et Meurent (3/5)



Si l'artiste est souvent associé à l'image du génie solitaire, tout à sa création, nombre de ses œuvres portent néanmoins la marque de sa vie amoureuse. Alain Vircondelet nous invite à découvrir les couples mythiques de l'art et leur vie intime, sereine ou sulfureuse, toujours inspiratrice. Ceux dont la relation fut source de passions et de scandales. De passionnants récits de vie qui font se rejoindre la petite et la grande histoire de l'art, et permettent de redécouvrir les plus beaux chefs-d'œuvre à la lumière du sentiment amoureux.

