Un Jour dans l'Histoire - 18/07/2019

13h20 : Zoé Gatti de Gamond



Nous sommes le 28 février 1854. C'est dans un relatif anonymat que décède celle qui, des années durant, inlassablement, aura porté le combat pour améliorer la condition féminine, sur le plan de

l'éducation.

Elle voulait non seulement réformer le système, mais aussi les esprits et notamment celui des femmes car, disait-elle, « ce sont les femmes qui sont leurs propres ennemies, qui façonnent les chaines dont elles se chargent, qui entretiennent les préjugés dont elles se tyrannisent ».

La postérité l'a souvent confondue avec sa fille, Isabelle, qui reprendra le flambeau.

Cette féministe avant l'heure s'appelle Zoé Gatti de Gamond.



Invitée : Valérie Piette, vice-doyenne de la faculté de philosophie et sciences sociales à l'ULB.



13h45 : UN JOUR DANS L'INFO : L'affaire Willy Peers en 1973



Retour dans les années 70. Un médecin est emprisonné parce qu'il pratique l'avortement en Belgique. L'Affaire Willy Peers va véritablement lancer le débat sur l'interruption volontaire de grossesse en Belgique...



14 heures : Les enfants de l'ennemi



Au cours de la première Guerre mondiale, de nombreuses femmes belges et françaises ont eu des relations sexuelles avec des soldats allemands. Certaines ont été violées, d'autres se sont prostituées ou ont été obligées d'une manière ou d'une autre de céder aux avances. Et enfin, quelques-unes ont été sincèrement éprises d'un beau Teuton... Mais que sont-elles devenues dans les années vingt et où sont passés leurs enfants ?



Avec Emmanuel DEBRUYNE, professeur d'histoire contemporaine à l'UCL, auteur de « Femmes à Boches : Occupation du corps féminin, dans la France et la Belgique de la Grande Guerre » (ed. Les Belles Lettres 2018)

