Un jour dans l'histoire - Les enfants de l’ennemi - 18/07/2019

Au cours de la première Guerre mondiale, de nombreuses femmes belges et françaises ont eu des relations sexuelles avec des soldats allemands. Mais que sont-elles devenues dans les années vingt et où sont passés leurs enfants ?

Avec Emmanuel DEBRUYNE, professeur d’histoire contemporaine à l’UCL, auteur de « Femmes à Boches : Occupation du corps féminin, dans la France et la Belgique de la Grande Guerre » (ed. Les Belles Lettres 2018)