Un Jour dans l'Histoire - 17/07/2019

13h20 : Madame Roland, l'engagement politique d'une femme sous la Révolution française



Nous sommes en juin 1793, à la prison de l'Abbaye à Paris. Une femme y rédige ses Mémoires. Evoquant la place qui a été la sienne au côté de son mari, ministre de l'intérieur, elle écrit :

« Cette disposition me convenait parfaitement ; elle me tenait au courant des choses auxquelles je prenais un vif intérêt ; elle favorisait mon goût pour suivre les raisonnements politiques et étudier les hommes. Je savais quel rôle convenait à mon sexe, et je ne le quittai jamais. Les conférences se tenaient en ma présence sans que j'y prisse aucune part ; placée hors du cercle et près d'une table, je travaillais des mains, ou faisaient des lettres, tandis que l'on délibérait ; mais eussé-je expédié dix missives, ce qui m'arrivait quelquefois, je ne perdais pas un mot de ce qui se débitait, et il m'arrivait de me mordre les lèvres pour ne pas dire le mien. »

Ainsi parle Manon Roland, mieux connue sous le nom de Madame Roland, condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire le 8 novembre 1793.

Quel fut son engagement et son véritable rôle politique ? C'est ce que nous allons voir...

Invitée : Valérie André, professeur à l'ULB et membre de l'Académie royale de Belgique.



13h45 : UN JOUR DANS L'INFO : L'enlèvement d'Anthony Declercq en 1992



C'est l'histoire d'un enlèvement. Un enlèvement qui a tenu la Belgique en haleine durant plus d'un mois au début des années 90. Car cet enfant de 11 ans n'est pas n'importe qui. C'est l'enfant d'un des plus riches industriels de Flandre. Le rapt d'Anthony Declerq restera à tout point de vue une affaire hors norme...



14 heures : Histoire de la musique « acousmatique » et « concrète » du musicien et homme de radio Pierre Schaeffer



Au milieu du siècle précédent, avec l'avènement de l'enregistrement, de nouvelles possibilités sonores ont vu le jour. Véritable révolutionnaire de l'écoute et de la composition, Pierre Schaeffer, homme de radio, a su entendre dans les bruits du monde le matériau inouï, au sens propre du terme, et a permis à toute une génération de nouveaux musiciens de pouvoir voyager d'un imaginaire à un autre, dans un chatoiement électronique et sensuel. Avec la musique concrète, c'est un nouveau chapitre de la composition musicale qui a vu le jour dans les studios de l'ORTF.

Invitée : Annette Vande Gorne, compositrice en musique acousmatique, fondatrice de l'association Musiques et Recherches et directrice de la section électro-acoustique du Conservatoire Royal de Mons.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY