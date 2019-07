Un Jour dans l'Histoire - 16/07/2019

13h15: Federica Montseny, l'indomptable, une ministre anarchiste dans l'Espagne des années 1930



C'est dans une Espagne tiraillée entre les guerres coloniales et l'explosion industrielle que naît celle qui va révolutionner la pensée de millions d'insoumis. Tout au long de sa longue existence, Federica Montseny, militante anarchiste, ne cessera jamais le combat pour la liberté, l'égalité, la dignité. Même le général Franco ne parviendra pas à l'abattre. Elle disait : « Enfants d'une période agitée, turbulente, nous n'avons pas connu et ne connaîtrons pas le repos. Nous avons été les témoins de catastrophes majeures et nous assisterons à des cataclysmes plus grands encore. Les nouveaux mondes naissent ainsi. N'en déplaise aux ennemis de la liberté. »

Federica Montseny, l'indomptable sera son surnom, une héroïne obstinée et... méconnue.

Invité : Jean-Michel Rodrigo, réalisateur du documentaire « Federica Montseny, l'indomptable ».



13h45 : UN JOUR DANS L'INFO : Tchernobyl en Belgique, 1986



L'histoire d'un nuage qui a traversé l'Europe, dans une certaine cacophonie. Après la catastrophe de Tchernobyl, des particules radioactives ont traversé l'Europe d'est en Ouest, poussées par les vents. Hélène Maquet nous raconte comment la Belgique a géré ces quelques journées du printemps 1986...



14 heures : Le soulèvement de Léopoldville



Janvier 1959, des émeutes éclatent soudainement à Léopoldville, capitale du Congo belge. La répression sera très dure, on parle aujourd'hui de plusieurs centaines de morts, tous Congolais.... Il faudra plusieurs jours pour rétablir le calme. Mot d'ordre des autorités coloniales : tout faire pour minimiser la portée de cette véritable rébellion. Et pourtant, ces événements constituent en réalité le véritable coup d'envoi de la décolonisation du Congo belge.

Invité : François RYCKMANS, ancien journaliste RTBF, spécialiste de l'Afrique centrale, auteur de « Mémoires noires » (éd. Racine).

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY