Un Jour dans l'Histoire - 15/07/2019

13h20: Lady Scarface et autres dames de la pègre



Nous sommes le 3 mars 1935, à la prison d'Alcatraz, dans la baie de San Francisco. C'est de là qu'Al Capone, le plus célèbre des gangsters américains du XXe siècle, écrit à son épouse :

« A ma chère femme. Bonjour Ma', comment vas-tu et comment vas notre chère Sonny ? (...) Oublions le travail et les événements déplaisants et laisse-moi te dire, chérie, que je t'aime et t'adore plus que jamais, et mon amour grandit chaque jour un peu plus, et comme je l'ai dit, quand ton « papa chéri » aura la chance de rentrer à la maison dans tes bras merveilleux, ce sera un tout nouveau papa, seulement rien qu'à toi, alors, s'il te plaît, crois-moi, ma chérie, parce que je te le prouverai bientôt (...) Love, ton mari ».

Mae Capone a été l'épouse de l'ennemi public numéro un pendant près de trente années : quel rôle a-t-elle joué au sein de la mafia ? Le Syndicat du crime, en effet, n'est pas qu'une affaire d'hommes et Mae Capone ne fut pas la seule femme. Partons à la rencontre de celles que l'on appelait les fiancées de la poudre.

Invitée : Diane Ducret, autrice de « Lady Scarface. Dans l'intimité des fiancées de la poudre, du Chicago d'Al Capone à Hollywood » paru aux éditions Perrin/Plon.



13h45 : UN JOUR DANS L'INFO : La disparition de Guy Spitaels en 1988

C'est l'histoire d'une disparition. Celle d'un président de parti. En pleine négociation pour former un gouvernement de surcroit. Voici l'histoire de la disparition de Guy Spitaels en mai 1988.



14 heures : Crass, les punks qui firent trembler Thatcher

Nouvel épisode de notre histoire en musique avec un focus sur une bande de jeunes bons à rien, à peine capables de jouer d'un instrument... les punks ! C'est Dominique Van Cappellen, chanteuse et guitariste du groupe Baby Fire qui est notre invitée. Elle nous emmène loin des clichés et des sentiers battus sex-pistoliens. Dans l'histoire qu'elle nous conte, il est question de Vi Subversa, celle qui en avait marre d'être femme au foyer, du collectif hyper engagé des Crass qui secouèrent de toute leur créativité la dame de fer, Margareth Thatcher, ou encore des Riot Grrrl, ce mouvement féministe radical qui donna un gros coup de pied dans le phallocentrisme de la société. Une séquence réalisée par Jonathan Remy.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY