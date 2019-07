Un Jour dans l'Histoire - 11/07/2019

13h20 : Néfertiti, grande épouse royale d'Akhénaton, l'un des derniers rois de la XVIIIe dynastie

Nous sommes le 6 décembre 1912, le long du Nil, au nord de l'Egypte, sur le site archéologique d'Amarna. L'endroit est sorti de l'ombre depuis le passage de Bonaparte. Il y a là une équipe de fouille allemande qui travaille sous la direction d'un certain Ludwig Borchardt. Les chercheurs sont très intéressés par l'atelier d'un sculpteur. Le sculpteur Thoutmosis. Soudain, dans un coin, au milieu du fatras, on distingue le cou d'une femme entouré de rubans rouges. L'archéologue écarte les éboulis : l'extrémité d'une tête apparait, puis le visage tout entier. Sourcils légèrement arqués, pommettes hautes, nez fin. Le léger sourire est peint en rose foncé ? Il s'agit d'un bloc de calcaire recouvert de stuc, haut de 47 cm et pesant, environ, vingt kilos. Le beau visage, ceint d'une couronne bleue, est parfaitement symétrique, à l'exception de l'œil gauche auquel il manque la pupille. Nous sommes en présence d'une reine. Elle se nomme Néfertiti.

Notre invité : Christian Jacq pour son livre « Néfertiti : l'ombre du soleil » paru chez XO Editions.



13h45 : UN JOUR DANS L'INFO : L'Affaire Lewinsky

Le président américain Bill Clinton ment sous serment et devant les caméras de télévision. C'est un des grands moments de l'Affaire Lewinsky. Un jour dans l'info revient sur ce scandale politico-sexuel.



14 heures : La condition féminine en Belgique

Les discriminations de genre sont universelles et perdurent largement à l'échelle mondiale. Cependant, la condition féminine connaît une évolution indéniable depuis environ un siècle, notamment dans des pays comme la Belgique. C'est aussi le cas des études de genre et de l'histoire des femmes qui accompagnent cette évolution. Après un fameux « Dictionnaire des femmes belges » (Racine 2006), il fallait compléter le panorama par un ouvrage dans lequel les mouvements et les problématiques pouvaient trouver la place nécessaire à leur description. C'est chose faite aujourd'hui avec cette « Encyclopédie d'histoire des femmes » qui fera date. De l'aveu même de ses directrices, ce livre a une double fonction : « prophylactique » contre les régressions, salutaire contre l'ignorance...

Invitée : Eliane Gubin, historienne, professeure émérite à l'ULB, co-directrice avec Claudine Marissal de « L'Encyclopédie d'histoire des femmes » (ed. Racine 2018)

