Un Jour dans l'Histoire - 10/07/2019

13h20 : Karen Blixen, l'aventure africaine



C'est une femme ruinée et sentimentalement dévastée qui accoste à Marseille avant de poursuivre sa route vers le domaine familial près de Copenhague. Karen Blixen, future auteure de « La Ferme africaine » et du « Festin de Babette », laisse derrière elle un continent qui lui aura tout donné et pris l'essentiel. Cette Afrique dans laquelle elle s'était installée dix-sept ans plus tôt.

« Ce qui dans un monde éveillé, écrira Blixen, ressemble le plus aux rêves, ce sont les nuits dans une métropole où nul ne vous connaît, et les nuits africaines. Là aussi, on retrouve cette liberté infinie. Il se passe toujours quelque chose non loin, des destins se tracent, des tumultes nous environnent, sans que cela vienne nous toucher. »



Notre invitée : Dominique de Saint Pern, journaliste et auteure de l'ouvrage « Baronne Blixen » chez Stock.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Le débarquement de Strépy Thieu



Bertrand Henne nous raconte l'histoire d'un débarquement. Un débarquement pas comme les autres. En juin 2005, 12 camions chargés de faux billet de banques déboulent devant l'ascenseur à bateau de Strépy Thieu. C'est la NVA qui les a envoyés là.



14 heures : Histoire de la musique jamaïcaine



« Il y a d'abord le mento, notre musique locale traditionnelle. Le ska, le rocksteady et le reggae ont pris au mento le jeu à contretemps de la guitare rythmique, et aussi certaines chansons transformées. Si on essaie d'établir des relations entre les musiques, et de voir quelles continuités existent d'une période à une autre, on peut isoler le jeu à contretemps de la guitare. C'est le « beat » entre les temps, c'est le Tin-Cutin'-Cutin'-Cutin', c'est le un ET deux ET trois ET...»

Ce que décrit ici Linton Kwesi Johnson, grand chanteur et poète jamaïcain, c'est un résumé de l'histoire musicale de la Jamaïque, indissociable de son histoire politique. Fortes des rythmiques africaines du caractère insulaire caribéen, les musiques jamaïcaines ont rayonné bien au-delà des frontières de l'île, portant avec elles des luttes sociales, l'expression du tiers-monde face à Babylone l'esclavagiste.

Roxane Brunet reçoit Pierre Deruisseau, chercheur-conférencier dans l'usage du langage mythologique dans les musiques populaires.

