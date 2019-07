Un jour dans l'histoire - Karen Blixen, l'aventure africaine - 10/07/2019

C’est une femme ruinée et sentimentalement dévastée qui accoste à Marseille avant de poursuivre sa route vers le domaine familial près de Copenhague. Karen Blixen, future auteure de « La Ferme africaine » et du « Festin de Babette », laisse derrière elle un continent qui lui aura tout donné et pris l’essentiel. Cette Afrique dans laquelle elle s’était installée dix-sept ans plus tôt.



Notre invitée : Dominique de Saint Pern, journaliste et auteure de l’ouvrage « Baronne Blixen » chez Stock.