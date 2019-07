Un Jour dans l'Histoire - 09/07/2019

13h20 : Louise Brooks, une scandaleuse à Hollywood



Nous sommes en novembre 1958 à Paris. La cinémathèque française a décidé de rendre hommage à une star rebelle, scandaleuse et... oubliée. À son propos, Henri Langlois, l'un des fondateurs du prestigieux temple du septième art écrit : « Ceux qui l'ont vue ne pourront jamais l'oublier, elle est l'actrice moderne par excellence, parce que, à l'instar des statues antiques, elle est en dehors du temps... Elle est l'intelligence de la technique cinématographique, elle est l'incarnation la plus parfaite de la photogénie... » Elle s'appelait Louise Brooks. Avec nous pour l'évoquer: Chantal Van Heuvel, scénariste de « Louise, le venin du scorpion » paru chez Casterman.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Marvin Gaye en Belgique



Saviez-vous qu'un des albums mythiques de la soul a été enregistré en Belgique ? C'était au tout début des années 80. Un Jour dans l'Info revient sur un épisode belge peu connu de la vie de Marvin Gaye.



14 heures : Il y a 60 ans, le Père Pire recevait le prix Nobel de la Paix



Oslo, décembre 1958 : un timide religieux wallon en habit blanc est acclamé par un brillant aréopage de têtes couronnées, de dames chapeautées, d'excellences en frac et d'officiers en uniforme de gala. Malgré son flegme apparent, le Père Pire jubile car il sait que ce prix prestigieux va lui ouvrir de nombreuses portes pour continuer son grand œuvre : venir en aide aux plus démunis à travers le monde. Pourtant, Dominique Pire n'est pas un prophète et encore moins un évangélisateur, c'est un homme d'action. Après avoir créé des villages entiers en Europe centrale pour ceux qu'on appelait alors des « personnes déplacées », il œuvrera au Bangladesh et en Inde. Ce sera le début de l'ONG « Îles de paix » qui existe toujours aujourd'hui.

Notre invité : Luc Langouche, ancien secrétaire-général des « Îles de paix ».

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY