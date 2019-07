Un Jour dans l'Histoire - 08/07/2019

13h20 : Agrippine ou le pouvoir des femmes dans la Rome impériale



Nous sommes le 15 décembre 37, dans une villa d'Antium, dans le Latium au centre de l'Italie.

C'est un accouchement difficile qui se prépare.

Comme le veut la tradition, la jeune mère de vingt-deux ans a fait l'objet de rituels religieux et magiques.

On lui a certainement dénoué les cheveux, ôté tous les vêtements qui pouvaient entraver, symboliquement, la descente du fœtus, comme la ceinture, pour ne lui laisser qu'une longue tunique.

Mais les choses donc s'annoncent mal : le bébé se présente en siège.

Finalement, à l'aurore, c'est un garçon qui vient au monde.

Il sera nommé Lucius Domitius Ahénobarbus.

Mieux connu sous le surnom de Néron.

Sa mère, rapporte-t-on, aurait consulté des mages pour connaitre le destin de l'enfant.

On lui aurait prédit qu'il régnerait mais qu'il la tuerait.

Ce à quoi, elle aurait répondu « qu'il me tue pourvu qu'il règne ! ».

Cette mère qui périra, en effet quarante-quatre ans plus tard, sur ordre de son fils, s'appelait Agrippine.



Invitée : Virginie Girod, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'Antiquité romaine.

« Agrippine, sexe, crimes et pouvoir dans la Rome impériale » , Tallandier.



13h45 : UN JOUR DANS l'INFO : Merckx le tour de 1975.



Aujourd'hui le tour de France quitte la Belgique. Le tour qui est parti de Bruxelles pour célébrer les 50 ans de la victoire d'Eddy Merckx dans le tour de 1975.

Aujourd'hui Bertrand Henne nous parle de sa défaite la plus cuisante. Une défaite qui à fait d'Eddy un véritable Mythe.



14 heures : L'histoire du Tango



Direction ce lundi les rives marécageuses du Rio Plata, à Buenos Aires, à la fin du 19ème siècle. L'Argentine, indépendante depuis 1816, est alors un jeune pays et pour assurer son développement économique, elle fait appel à l'immigration européenne. Plusieurs millions de personnes, beaucoup d'Italiens et d'espagnols, mais aussi des allemands ou encore des français, débarquent dans le port de Buenos Aires et s'entassent à la périphérie de la ville. Là, ils côtoient les gauchos venus des campagnes et les descendants des anciens esclaves africains. Et c'est dans ce mélange de culture, au cœur des immenses taudis qui prennent forme, que va naître une musique et une danse métissée qui bientôt partira à la conquête du monde : le tango.

C'est un duo que nous accueillons aujourd'hui pour nous conter cette histoire du tango : Christophe Delporte est accordéoniste dans l'ensemble Astoria, ensemble spécialisé dans l'interprétations de la musique d'Astor Piazzolla, figure emblématique du tango, et Dante Dominguez, danseur professeur et chorégraphe au sein de la compagnie eguimodanz qui collabore avec Astoria.



Une histoire mise en sons et en musique par Jonathan Remy.

