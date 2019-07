Un Jour dans l'Histoire - 06/07/2019

9h10 : Les impressionnistes à Londres



Nous sommes le 19 janvier 1871, lors de la guerre franco-prussienne.

C'est au cours de la bataille de Buzenval qu'un jeune peintre trouve la mort, atteint à la tempe par une balle.

Il s'appelle Henri Regnault, il a 28 ans.

Cinq années plus tôt, il a obtenu le grand prix de Rome et acquis un succès critique et public unanime.

Alors qu'il s'apprêtait à s'installer à Tanger, il était revenu à Paris pour s'engager dès la fin du mois d'août 1870.

Sa mort suscite un immense émoi dans la communauté des artistes.

Ses obsèques sont célébrées en présence du Tout-Paris.

Henri Regnault devient le symbole du génie prometteur sacrifié à la patrie.

Contrairement à lui, un certain nombre d'artistes quittent la France durant la guerre et durant la période d'insurrection que l'on appelle la Commune de Paris.

Ils trouvent refuge à Londres.

C'est là que Monet, Pissarro, Tissot et d'autres, encouragés par des collectionneurs, des galeristes, vont exercer leur créativité d'une manière nouvelle, créer des réseaux et influencer la scène artistique anglaise.

« Ici, écrit le sculpteur Jules Dalou, loin d'être des hommes rejetés, honnis, vilipendés, les Anglais nous reçoivent à bras ouvert ».



Invité : Christophe Leribault, conservateur général au musée du Petit Palais, à Paris,



9h40 : Les couples mythiques de l'Art : Modigliani et Hébuterne (1/5)



Si l'artiste est souvent associé à l'image du génie solitaire, tout à sa création, nombre de ses oeuvres portent néanmoins la marque de sa vie amoureuse. Alain Vircondelet nous invite à découvrir les couples mythiques de l'art et leur vie intime, sereine ou sulfureuse, toujours inspiratrice. Ceux dont la relation fut source de passions et de scandales . De passionnants récits de vie qui font se rejoindre la petite et la grande histoire de l'art, et permettent de redécouvrir les plus beaux chefs-d'oeuvre à la lumière du sentiment amoureux.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY