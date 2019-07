Un Jour dans l'Histoire - 04/07/2019

13h20 : Mères de la place de mai



Nous sommes le 30 avril 1977 à Buenos Aires, face à la Casa Rosada, siège du gouvernement, sur la place de Mai.

Quatorze femmes s'y sont réunies, ne sachant pas trop que faire.

Depuis quelques mois, elles se croisent dans les locaux de commissariats et au Palais de justice.

Elles y passent des heures, le plus souvent terrorisées.

Elles sont à la recherche de leurs enfants, de leurs proches disparus depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire.

En sortant, elles ont commencé à se parler et à imaginer une forme de résistance à ces violences intolérables, aux tortures, aux assassinats, au silence.

Elles sont devenues les « Mères de la place de Mai », certains diront « les Folles » de la place de Mai.



Invitée : Alice Verstraeten, anthropologue et auteure « « Disparition et témoignage-Réinventer la résistance dans l'Argentine des Mères de la place de Mai » éditions PUL.



13h45 : Un Jour dans l'Info : L'assassinat du Commandant Massoud



C'est peut-être ce soir-là que nous avons basculé dans le 21ème siècle.

Le 9 septembre 2001, 2 jours avant les attentats du 11 septembbre.

Dans un petit village du Nord de l'Afghanistan, le Commandant Massoud, l'homme qui mène les combattants de l'Alliance du Nord face aux Talibans, est assassiné.

Retour sur un moment clé, qui tient en lui toute la géopolitique de l'époque.



14 heures : La MAFIA SICILIENNE : QUAND LES PARRAINS S'ENTRETUAIENT



Dans les années 80-90, une guerre intestine extrêmement violente a décimé les rangs de la mafia sicilienne. La raison ? La prise du pouvoir par le clan de Corleone. Mais en brisant la sacro-sainte omerta, cette guerre civile entre mafiosi a donné la possibilité à l'Etat italien d'agir enfin contre « la pieuvre »...



Invitée : Anne Veron, réalisatrice du documentaire « Corleone, la malédiction de la mafia » et auteure de « Des femmes dans la mafia » (Ed. Nouveau Monde)

