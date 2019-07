Un Jour dans l'Histoire - 03/07/2019

13h20 : LA REINE AU MOYEN ÂGE : LE POUVOIR AU FEMININ



Nous sommes le 17 juillet 1385, à Amiens.

Charles VI de France, seize ans, épouse Isabeau de Bavière qui en a quatorze

Le couple aura douze enfants.

Huit ans plus tard, le roi a sombré dans la folie.

A partir de 1393, la reine assure le Conseil de Régence.

Un Conseil où siègent les Grands du Royaume.

Mais sans alliés à la cour, peu préparée, parlant mal la langue, Isabeau est isolée politiquement.

La rumeur fera le reste : reine cupide, légère ...

Une légende noire se met en place qui relègue l'épouse du roi fou dans les recoins les plus obscures de l'histoire.

A l'instar de la plupart des souveraines des XIVe et XVe siècles tombées dans l'oubli .

Ont-elles été si anodines ces reines médiévales ?

Ont-elles si peu compté ?

Quelle était la véritable nature de leur pouvoir ?

C'est ce que nous allons voir...



Invitée : Murielle Gaude-Ferragu, maître de conférences à l'université de Paris-13 Sorbonne-Paris-Cité, auteure de « La reine au Moyen Âge, le pouvoir au féminin, XIVe-XVe siècle » Editions Tallandier, coll.Texto.





13h45 : Un Jour dans l'Info



Belgique Angleterre, 1990, huitième de finale du mondial en Italie. La Belgique affiche une des plus belle sélection de son histoire. Elle domine largement le match. Pourtant, il va mal se terminer.





14 heures : Les origines du deejaying



C'est le monde du deejaying qui sera mis à l'honneur dans ce premier épisode. Avec Serge Coosemans, journaliste Free-lance et auteur du Glossaire du DJ, nous raconterons le deejaying de ses origines jusqu'à aujourd'hui, une histoire qui s'inscrit dans un contexte de contre-culture lié à la cause gay et anti-raciste.



Une nouvelle séquence réalisée par Roxane Brunet.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY