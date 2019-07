Un Jour dans l'Histoire - 02/07/2019

13h20: Ninon de Lenclos.



Nous sommes le 17 octobre 1705 et dans cette maison un peu sombre, un peu seule, « Notre Dame des Amours » tire sa révérence.



Voilà qu'elle s'en va celle qui ne disait jamais non au plaisir, voilà qu'elle tire sa révérence, Ninon de Lenclos.



Invité : Michel Vergé-Franceschi « Ninon de Lenclos, libertine du Grand Siècle » aux éditions Payot.



13h45 : Un Jour dans l'Info : Valentina Vladimirovna Terechkova, première cosmonaute soviétique



Nous sommes le 16 juin 1963. Pour la première fois dans l'histoire balbutiante de la conquête spatiale, une femme astronaute va grimper dans une fusée et survoler la terre, depuis l'espace.

Valentina Terechkova est soviétique. Et ce voyage a fait d'elle une icône.

Un Jour dans l'Info revient, aujourd'hui, sur une aventure qui a bien failli très très mal tourner.



14 heures : Kersten, médecin d'Himmler



C'est un authentique épisode de la seconde guerre mondiale qui est raconté avec talent dans une bande dessinée dont le second et dernier tome vient tout juste de paraître. Cette histoire est celle de Félix Kersten, un masseur finlandais très doué qui allait devenu le thérapeute particulier d'Heinrich Himmler, le chef de la SS. Mais en paiement de ses soins qui, seuls, arrivaient à calmer les douleurs chroniques de celui qui était l'un des criminels les plus terribles du régime nazi, Kersten va réussir à faire libérer des personnes détenues par les nazis. Au fil du temps, il s'enhardira et finira par obtenir d'Himmler qu'il libère aussi des Juifs...



Invités : Patrice Perna et Fabien Bedouel, auteurs la série BD « « Kersten, médecin d'Himmler » (Ed. Glénat)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY